Papa a Pavia: nel chiostro degli Agostiniani, “vivere l’amore, la riconciliazione e la pace”A

(Pavia) “E’ un messaggio molto importante per il modo: che siamo segno della carità, che sappiamo vivere l’amore, la riconciliazione e la pace”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, nel chiostro del convento dei Padri Agostiniani, dopo il saluto ai confratelli e ai vescovi della Lombardia e prima di entrare nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. “Sant’Agostino ci insegna a vivere ciò che Gesù ci ha insegnato: amare Dio e amare i fratelli e le sorelle”, ha proseguito: “Quale è più iprotante? Amare Dio, ma non sappiamo se stiamo andando Dio se non amiamo i fratelli. L’amore fraterno è tanto importante, la carità verso tutti. E’ un messaggio molto importante per il modo: che siamo segno della carità, che sappiamo vivere l’amore, la riconciliazione e la pace”.

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