Cultura: Aquileia, presentata la Bibbia facsimilare, progetto tra arte e solidarietà

È stato presentato ieri sera nella Basilica patriarcale di Aquileia il primo volume della copia facsimilare della “Bibbia di Aquileia”, ambizioso progetto editoriale promosso dalla Fondazione Scriptorium Foroiuliense che prevede la realizzazione di cinque tomi, uno all’anno. L’evento si è svolto alla presenza di autorità civili, militari e rappresentanti del mondo culturale. Il presidente della Fondazione, Roberto Giurano, ha illustrato la genesi del progetto e le tecniche di realizzazione, sottolineando il lavoro degli amanuensi e la finalità di valorizzare il patrimonio storico e spirituale. Le copie saranno destinate a istituzioni internazionali, tra cui la Biblioteca del Congresso di Washington, il Vaticano e l’Aeronautica Militare. Quella destinata a quest’ultima sarà battuta all’asta e il ricavato sosterrà l’iniziativa “Un Dono dal Cielo” di Fondazione Buzzi a favore all’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano. Tra gli interventi, quello del parroco mons. Mirco Franetovich e del sindaco Emanuele Zorino, che hanno evidenziato il valore dell’iniziativa per la città. Mons. Dario Edoardo Viganò ha ricordato come la Bibbia rappresenti “il grande codice dell’Occidente”, ancora oggi presente nel linguaggio quotidiano. Per l’Aeronautica militare, ha partecipato il generale Silvano Frigerio, che ha sottolineato il legame tra cultura, memoria e identità nazionale. Nel corso della serata è stata inoltre conferita la presidenza onoraria della Fondazione al generale Luca Goretti.

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