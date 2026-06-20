Disabilità: “Viaggio alla fine del mondo”, carovana Juppiter a Roncisvalle, il cammino diventa fraternità

Prosegue sui sentieri dei Pirenei il “Viaggio alla fine del mondo” della carovana Juppiter, guidata da Salvatore Regoli, partita da Saint-Jean-Pied-de-Port e giunta nella seconda giornata a Roncisvalle, prima tappa spagnola del Cammino di Santiago. Protagonisti ragazzi con disabilità, adolescenti, educatori e comunicatori, uniti da un’esperienza che fa dell’amicizia il suo valore centrale. Dopo aver raggiunto la Vierge d’Orisson, i partecipanti hanno vissuto momenti di forte intensità tra paesaggi e silenzio interiore. “Sul cammino non conta la velocità, ma la capacità di procedere insieme”, ha sottolineato Regoli, evidenziando il senso di condivisione e crescita. La carovana, scortata nei tratti stradali dalla Polizia di Stato, proseguirà verso Pamplona e Alto del Perdón. L’iniziativa è sostenuta da istituzioni nazionali ed europee come il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministro per lo Sport e i Giovani, la Regione Lazio e il Coni. Raggiunta la tappa di Pamplona, oggi il percorso condurrà i camminatori all’Alto del Perdón, per poi proseguire verso Puente la Reina, Santo Domingo de la Calzada, Belorado e infine Burgos.

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