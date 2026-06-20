Diocesi: Catania, il Papa nomina Parolin Legato pontificio per il IX Centenario di Sant’Agata

Sarà il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, il Legato pontificio per le celebrazioni del IX Centenario della traslazione delle reliquie di Sant’Agata, in programma a Catania dal 16 al 18 agosto 2026. Lo ha reso noto l’arcidiocesi etnea, sottolineando come la nomina esprima la vicinanza del Papa alla Chiesa locale e al cammino di riscoperta del significato storico e spirituale del ritorno delle reliquie della patrona, avvenuto nel 1126. Il card. Parolin presiederà i momenti centrali delle celebrazioni. Il 16 agosto sarà accolto in Cattedrale e a Palazzo degli Elefanti, rendendo omaggio alla lapide dei soldati Gisliberto e Goselmo e guidando, in serata ad Aci Castello, la veglia di preghiera che rievoca lo sbarco delle reliquie. Il 17 agosto, dopo il pellegrinaggio all’alba, presiederà la solenne incoronazione di Sant’Agata, il Te Deum e il Pontificale serale in piazza Duomo, alla presenza dei vescovi di Sicilia e di delegazioni legate alla tradizione agatina. “È motivo di gioia e gratitudine – afferma l’arcivescovo Luigi Renna –: la presenza del cardinale ci aiuterà a vivere queste celebrazioni come un pellegrinaggio di fede e speranza”.