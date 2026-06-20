Papa a Pavia: arrivato a Pavia, prima tappa il Cnao

(da Pavia) Il Papa è arrivato a Pavia. L’elicottero con a bordo il Pontefice, partito alle 13 dall’eliporto Vaticano, è atterrato alle 14.45 nel Campo di Rugby Cus di Cravino. Al sui arrivo, il Papa è accolto da mons. Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia, dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dal prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, dal sindaco di Pavia, Michele Lissia, e dal presidente della Provincia di Pavia. Subito dopo il trasferimento in auto al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (Cnao), dove è accolto dal presidente, Gianluca Vago, e dal direttore, Sandro Rossi. Il Santo Padre incontra e saluta poi alcuni dirigenti, il personale medico, e alcuni bambini in cura, con i genitori. Alle 15.30 Leone lascia il Cnao e si trasferisce in auto alla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro.

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