Terremoto Centro Italia: Roma, 24 giugno il Rapporto sulla ricostruzione 

Sarà presentato martedì 23 giugno, alle ore 11.30, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Rapporto annuale “Ricostruzione Centro Italia post sisma 2016”, documento che fa il punto sullo stato degli interventi nei territori colpiti dal terremoto. Ad aprire i lavori sarà il senatore Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, mentre le conclusioni saranno affidate al vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto. Previsti i saluti istituzionali del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e dell’assessore alla Ricostruzione della Regione Lazio Manuela Rinaldi. Nel corso dell’incontro interverranno, tra gli altri, Carlo Buttaroni, presidente Tecnè; Fabio Renzi, segretario generale Symbola; Pierciro Galeone, direttore IFEL; Gaetano Quagliariello, Dean della Luiss School of Government; Gianluca Gregori, presidente Webuild, e Paolo Canaparo, direttore della Struttura prevenzione antimafia del Ministero dell’Interno. L’appuntamento, si legge in una nota dell’ufficio del Commissario Castelli, rappresenta un momento di confronto sulle attività di ricostruzione, sulle criticità ancora aperte e sulle prospettive future, a quasi dieci anni dal sisma che ha colpito il Centro Italia.

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