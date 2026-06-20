Diocesi: San Marco-Scalea, esercizi spirituali con mons. Rega

Da domenica 26 a venerdì 31 luglio l’Eremo delle Querce di Caulonia, in Calabria, ospiterà un corso di Esercizi Spirituali aperto a tutti, guidato da mons. Stefano Rega, vescovo di di san Marco Argentano-Scalea. L’iniziativa rappresenta una occasione di preghiera, meditazione e approfondimento della fede, rivolta a quanti desiderano vivere alcuni giorni di raccoglimento e di ascolto della Parola di Dio in un contesto favorevole al silenzio e alla contemplazione, spiega una nota. Il tema scelto per il percorso è “La scommessa perdente”, ispirato al brano del Vangelo di Matteo (Mt 16,24-27), nel quale Gesù invita i suoi discepoli a seguirlo percorrendo la via del dono di sé e della croce. Una prospettiva che, agli occhi del mondo, può apparire una scelta perdente, ma che nel messaggio evangelico si rivela la strada autentica per trovare la vera vita. Nel corso della settimana, i partecipanti saranno accompagnati da mons. Rega attraverso meditazioni, momenti di preghiera personale e comunitaria e tempi di silenzio, per approfondire il significato della sequela di Cristo e lasciarsi provocare dalle domande essenziali della fede. L’esperienza si propone come un’opportunità per rileggere il proprio cammino spirituale, rafforzare il rapporto con il Signore e riscoprire la centralità del Vangelo nella vita quotidiana. L’Eremo delle Querce di Caulonia offrirà inoltre un contesto “particolarmente adatto alla riflessione e all’interiorità, favorendo un clima di serenità e ascolto che caratterizza tradizionalmente gli Esercizi Spirituali”.

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