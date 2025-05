Leone XIV: vescovi Lazio, “auguri per un fecondo ministero apostolico a Roma e nella nostra Regione ecclesiastica”

“I vescovi del Lazio porgono a vostra Santità i migliori auguri per un fecondo ministero apostolico a Roma e nella nostra Regione ecclesiastica nella quale l’Urbe è collocata. Assicurano la loro preghiera per Colui che è chiamato a guidare la Chiesa che presiede nella carità alle altre Chiese sparse nel mondo e con Vostra Santità implorano il dono della pace, dell’unità e della concordia per il mondo e per la Chiesa”. Così la Conferenza episcopale laziale in una nota – diffusa dal segretario, mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina – all’indomani dell’elezione del 266° successore di Pietro.

“Ci sappia vicini – affermano i vescovi rivolgendosi al nuovo Santo Padre – nell’intento comune di aiutare il mondo ad accogliere Dio che sempre ci viene incontro e mai ci abbandona. Con Lei anche noi desideriamo dire al mondo con le parole di Cristo Risorto: ‘La pace sia con tutti voi!’”. “A Maria Santissima affidiamo il Suo ministero e la Sua persona chiedendoLe la Sua apostolica benedizione”, concludono i presuli del Lazio.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /