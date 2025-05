Giornata mondiale di preghiera per le vocazione: Savona-Noli, domenica la messa con il vescovo Marino

Domenica 11 maggio ricorrerà la 62esima Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Alle ore 11 nella Collegiata Sant’Ambrogio a Varazze il vescovo della diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino presiederà la messa. Concelebrerà don Michele Gianola, direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana. La Giornata è un evento centrale per sensibilizzare la comunità ecclesiale al tema delle vocazioni. Inoltre quest’anno il gesto è accompagnato dall’icona del volto di Gesù, che nel percorso nelle diverse regioni ecclesiastiche italiane è passata dalla Sardegna alla Liguria. Le iniziative proseguiranno venerdì 16 maggio in occasione dell’adorazione eucaristica continua che mensilmente si tiene nella cappella della Casa Generalizia delle Figlie di Nostra Signora della Neve, in via santa Maria Maggiore 2, a Savona. Alle ore 17 i religiosi sono invitati a recitare il rosario e i vespri e alle 21 si vivrà una veglia rivolta ai giovani. “La vocazione è spiritualmente un cammino della vita, un pellegrinaggio spirituale per vivere sempre più profondamente il proprio rapporto con Dio – afferma il Centro diocesano vocazioni – È bello guardare al Giubileo della Speranza secondo una prospettiva vocazionale. La vocazione è prima di tutto una chiamata a rispondere all’amore di Dio, vivendo il perdono e la riconciliazione secondo gli stili vocazionali che ognuno è chiamato ad abbracciare nella vita”.

