Leone XIV: Ceam, “immediata disponibilità a camminare insieme”

“Le Chiese d’Abruzzo e Molise inviano, commosse, i più sentiti auguri a Papa Leone e Gli assicurano la preghiera per il Suo alto Ministero nella Chiesa e per il mondo e l’immediata disponibilità a ‘camminare insieme…come Chiesa unita cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari’”. Con questa citazione presa dal discorso di Papa Leone XIV alla prima benedizione Urbi et Orbi di ieri, gli arcivescovi e vescovi di Abruzzo e Molise, attraverso il messaggio firmato da mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e Trivento e presidente Ceam-Conferenza episcopale Abruzzo-Molise, manifestano la loro gioia per l’elezione a Papa del card. Robert Francis Prevost. I presuli abruzzesi e molisani evidenziano il dolore per il lutto legato alla morte di Papa Francesco e la partecipazione tra gli elettori al Conclave del card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo emerito dell’Aquila e già presidente Ceam. “I Presuli della Ceam, in questo momento storico segnato da tanta violenza e da guerre, si uniscono alla preghiera del Santo Padre a Maria, tanto venerata dalla gente abruzzese e molisana, perché tutti possano accogliere il saluto di pace ‘disarmata e disarmante’ di Cristo Risorto”.

