Leone XIV: Vescovi Abruzzo-Molise,”immediata disponibilità a ‘camminare insieme’ come Chiesa unita cercando sempre la pace”

Gli arcivescovi e i vescovi di Abruzzo e Molise (Ceam) “gioiscono per l’elezione al Soglio pontificio di Papa Leone XIV”. In un messaggio diffuso oggi, firmato dal suo presidente, mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia- Venafro e Trivento la Ceam, facendo proprie il saluto di ieri del Papa dalla loggia, invia “i più sentiti auguri a Papa Leone e Gli assicurano la preghiera per il suo alto Ministero nella Chiesa e per il mondo e l’immediata disponibilità a ‘camminare insieme…come Chiesa unita cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari'”. I Presuli della Ceam, “in questo momento storico segnato da tanta violenza e da guerre, si uniscono alla preghiera del Santo Padre a Maria, tanto venerata dalla gente abruzzese e molisana, perché tutti possano accogliere il saluto di pace ‘disarmata e disarmante’ di Cristo Risorto”. Il conclave ha visto la partecipazione, tra gli Elettori, del card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo emerito dell’Aquila e già Presidente Ceam.

