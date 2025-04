Tagli ad aiuti umanitari: Save the Children, “minacciano la sopravvivenza di almeno 100mila bambini gravemente malnutriti”

“Almeno 110mila bambine e bambini gravemente malnutriti sostenuti dall’organizzazione in 10 Paesi potrebbero non avere accesso a programmi di nutrizione salvavita nei prossimi mesi a causa del taglio agli aiuti”. È quanto emerge da un’analisi di Save the Children.

A livello globale, “la malnutrizione acuta rappresenta una grave minaccia per la vita dei bambini: è la causa di circa 1 decesso su 5 al di sotto dei 5 anni. I programmi comunitari basati sulla combinazione di cure mediche e cibo terapeutico, come la pasta di arachidi fortificata, hanno un tasso di successo del 90%”.

La pasta di arachidi fortificata è un alimento terapeutico pronto per l’uso (Rutf – Ready to Use Therapeutic Food) altamente energetico e proteico. Negli ultimi trent’anni anni, questo alimento terapeutico d’emergenza ha salvato la vita di milioni di bambini affetti da malnutrizione acuta.

In un contesto di crisi in cui la malnutrizione è un’emergenza che non può più essere ignorata, “l’attuale fornitura di Rutf non soddisfa nemmeno il 40% del fabbisogno globale, lasciando milioni di bambini privi di questo cibo salvavita”, ha dichiarato Save the Children.

“In questo momento, la scarsità di fondi fa sì che i servizi nutrizionali essenziali non raggiungano i bambini che ne hanno disperatamente bisogno. Abbiamo l’esperienza per salvare i bambini in tutto il mondo, ma abbiamo urgentemente bisogno di fondi per garantire che i più piccoli possano ricevere cure salvavita. Non c’è più tempo e questa carenza di fondi costerà la vita di molti bambini. Chiediamo anche un impegno a lungo termine per affrontare le cause profonde della crisi alimentare e della malnutrizione, altrimenti continueremo ad assistere a un’inversione dei progressi fatti finora per i bambini”, ha dichiarato Hannah Stephenson, responsabile della nutrizione globale di Save the Children.

I bambini sono sempre i più vulnerabili in caso di crisi alimentare e, senza cibo a sufficienza e il giusto equilibrio nutrizionale, sono esposti a un alto rischio di malnutrizione acuta. La malnutrizione può causare arresto della crescita, ostacolare lo sviluppo mentale e fisico e aumentare il rischio di contrarre malattie mortali. Secondo i dati di Save the Children, circa 1,12 miliardi di bambini a livello globale – ovvero quasi la metà dei bambini del mondo – non possono permettersi una dieta equilibrata.

Nel 2025, Save the Children intende curare 26 mila bambine e bambini affetti da malnutrizione acuta grave in spazi ambulatoriali in 10 Paesi che ora stanno affrontando la carenza di cibo terapeutico. L’organizzazione sta cercando urgentemente di raccogliere 7 milioni di dollari per fornire a 110mila bambini gravemente malnutriti il Rutf salvavita e le cure necessarie per la malnutrizione, che comprendono: operatori sanitari qualificati, follow-up della comunità, vaccinazioni, spazi sicuri, acqua pulita e servizi igienici.

