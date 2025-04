Papa Francesco: mons. Delpini (Milano), “un cristiano che ha fatto Pasqua, profeta che ha invocato ostinatamente la pace”

“Francesco, un uomo che ha fatto Pasqua”. È questa l’immagine sintetica che l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha rievocato, presiedendo la celebrazione eucaristica di suffragio per il Santo Padre scomparso il 21 aprile, nel Lunedì dell’Angelo, secondo giorno, appunto, dell’Ottava di Pasqua. Messa che, in cattedrale, ha visto ieri la partecipazione di tanta gente, arrivata in piazza del Duomo già molto prima del rito, e delle massime autorità del territorio, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il questore e il prefetto della città, i rappresentanti militari. Tutti riuniti per fare memoria del Pontefice, una cui immagine sorridente, per l’occasione, è stata posta in altare maggiore con accanto un cero acceso dall’arcivescovo all’inizio della messa. “Che cosa possiamo dire di Papa Francesco?”, si è chiesto, quindi, mons. Delpini, aprendo la sua omelia. “In questi giorni si dice molto, si analizzano gli aspetti complessi del suo ministero da vescovo di Roma, come servo dei servi nella Chiesa universale, come un uomo che si è fatto voce di coloro che non hanno voce, come un profeta che ha invocato ostinatamente – e, a quanto pare, inutilmente – la pace. Si può dire molto di Papa Francesco, però io credo che si possa dire semplicemente così: Papa Francesco è un cristiano che ha fatto Pasqua”.

Anche quando il suo ministero è stato scomodo, ha suggerito ancora l’arcivescovo che, infatti, ha aggiunto. “Ha sperimentato il timore e la gioia grande e si è dedicato a sostenere la fede e la perseveranza dei fratelli. Ed è stato fastidioso, irritante per la sua parola che, in nome del Vangelo, ha proposto uno stile di vita, un’attenzione ai più poveri, un doveroso cammino di conversione. Non siamo qui per una commemorazione, per una rievocazione della sua figura e del pontificato. Siamo qui per pregare, a vivere e a celebrare la Pasqua che il Papa Francesco ha celebrato domenica e ha compiuto lunedì”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /