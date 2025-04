Chiesa evangelica luterana: al via domani a Roma il Sinodo

Si apre domani, giovedì 24 aprile, a Roma la seconda seduta del XXIV Sinodo della Chiesa evangelica luterana in Italia (Celi). I lavori – si legge in una nota diffusa dalla agenzia Nev – cominceranno alle ore 16 con il culto inaugurale, aperto a tutte le persone interessate, presso Villa Aurelia. Domenica 27 aprile, il culto di chiusura presso la Christuskirche di Roma, in via Sicilia 70. Entrambi i momenti liturgici saranno trasmessi anche in diretta streaming sul sito Celi.

Il tema del Sinodo di quest’anno sarà “Insieme per progettare il futuro” ed esprime “la volontà di impegno della Celi nella sfida del presente e del futuro”. In particolare, la giornata di venerdì sarà infatti dedicata, per la gran parte, a sei gruppi di lavoro ai quali i Sinodali parteciperanno secondo l’area tematica di interesse: l’organizzazione attuale ed il ruolo da esercitare nella società e tra le Chiese in Italia. Il risultato del lavoro dei gruppi troverà quindi risonanza nelle sessioni plenarie che ne seguiranno. La Celi – si legge nella nota – vuole fare del Sinodo “una occasione per rispondere in maniera concreta ma anche creativa alle sfide che, come luterani e luterane, siamo chiamati ad affrontare come possibilità di fede, sviluppo e di testimonianza”.

