Università Cattolica: mons. Giuliodori (assistente ecclesiastico), “oltre il dato biologico, riconoscere sempre la dignità di ogni paziente”

Si è concluso ieri (dal 12 marzo) a Roma, presso la sede dell’Università cattolica di Roma, “La Speranza nella cura: un percorso di Fede, Scienza e Umanità”, uno dei 12 incontri giubilari promossi dall’ateneo per l’anno giubilare. Il tema è stato affrontato in due sessioni diverse, “Il ruolo della Medicina nella costruzione della Speranza” e ““La Facoltà di Medicina per l’Africa: una speranza per il cambiamento”. Nel corso della prima giornata sono intervenuti mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico generale dell’Ateneo e di mons. Nunzio Galantino, Presidente emerito dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, i quali hanno offerto messaggi e riflessioni importanti per studenti, futuri medici e operatori sanitari. Per mons. Giuliodori “occorre sviluppare uno sguardo pieno di speranza che sappia andare oltre il dato biologico, riconoscendo sempre la dignità infinita di ogni paziente”. “Essere medici e formarsi per diventarlo vuol dire aver già scelto di affrontare situazioni umane molto fragili, con umanità e professionalità, in una fase storica in cui tutto questo non è affatto scontato”, gli ha fatto eco mons. Galantino. La seconda sessione si è svolta attraverso le relazioni di docenti e personale della Sede che hanno condiviso progetti, iniziative e esperienze promossi e vissuti negli anni ‘nel’ e ‘per’ il continente africano.

