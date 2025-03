Diocesi: Mantova, al via il “Forum del bene comune – Reti generative che trasformano la società”

Prenderà il via in serata, a Mantova, il “Forum del bene comune – Reti generative che trasformano la società” organizzato dal Tavolo per il Bene comune della diocesi. L’iniziativa – articolata in cinque appuntamenti fino al 18 marzo – “vuole essere un’occasione per radunare le energie del territorio e stimolare un confronto aperto, plurale e costruttivo”. “Il forum, viene sottolineato in una nota della Chiesa mantovana, “richiama al valore dell’incontro, della piazza, e rappresenta lo spazio in cui mondi diversi si incontrano e dialogano tra loro. La diocesi ha lavorato per coinvolgere le principali realtà del mondo socio-economico mantovano, attivando le energie e le risorse presenti sul territorio”.

Stasera, dalle 19 presso il bar Spazio Te, è in programma “Non tutto è perso: nuove sfide dell’attivismo climatico” con la partecipazione di Sofia Pasotto, attivista ambientale e ambasciatrice per l’Italia nel Patto per il clima dell’Unione europea. Domani, dalle 9.30 all’oratorio di Te Brunetti, si svolgerà “Tutto è connesso. La salute del pianeta è la nostra salute”, workshop laboratoriale sui temi della Laudato si’, a cura dell’Equipe Cura della Casa comune e della parrocchia di Te Brunetti. Lunedì 17, dalle 19.30 all’Istituto Fermi, padre Paolo Benanti, membro del Comitato sull’Intelligenza Artificiale delle Nazioni Unite e presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’informazione, parlerà di “Intelligenza artificiale e il mondo che verrà”. Martedì 18, alle 10 presso il Palazzo vescovile, è previsto un dialogo delle diverse realtà socio-economiche mantovane con padre Benanti al termine del quale verrà sottoscritto un “Protocollo d’intesa sull’intelligenza artificiale”. Conclusione nel pomeriggio, dalle 16 nella basilica di Santa Barbara, con l’incontro “Sapienza e intelligenza a confronto” al quale interverranno il vescovo diocesano, mons. Marco Busca, padre Benanti e Sergio Gatti, membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei cattolici in Italia, direttore generale di Federcasse e fondatore della Scuola di economia civile.

