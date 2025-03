Quaresima: Udine, questa sera a Codroipo la veglia diocesana dei giovani presieduta da mons. Lamba

È in programma per questa sera la veglia di Quaresima dei giovani della diocesi di Udine, presieduta dall’arcivescovo Riccardo Lamba. L’appuntamento di preghiera – tradizionalmente celebrato in cattedrale – quest’anno si svolgerà nel duomo di Codroipo, in occasione della settimana giubilare del “Cristo nero”. Nel duomo della cittadina del Medio Friuli, si legge in una nota dell’arcidiocesi, il “Cristo nero” è esposto per una settimana straordinaria dal sapore giubilare. Alla veglia, prosegue la nota, sono invitati i gruppi di adolescenti e giovani delle diverse collaborazioni pastorali e parrocchie dell’arcidiocesi: cresimandi e cresimati, animatori degli oratori e scout. Per tutti loro il ritrovo non sarà direttamente in duomo, ma alle 20.30 nella piazza del Municipio, a pochi passi dalla chiesa. Quei “pochi passi” saranno percorsi con un simbolico pellegrinaggio, entrando così in processione in duomo dinanzi all’effigie del Cristo.

