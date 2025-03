Informazione: Ucsi, domani a Udine incontro sul giornalismo costruttivo

Sara dedicato a “Giornalismo è relazione. Verso un nuovo modo di comunicare” l’incontro in programma nella mattinata di domani presso il centro culturale “Paolino d’Aquileia” di Udine. L’iniziativa è promossa dall’Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi) in collaborazione con arcidiocesi di Udine, Anspi, Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Associazione stampa Friuli Venezia Giulia, Constructive network, con il sostegno del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e progetto ministeriale Agorà Centodieci. Al centro dei lavori, con inizio alle 9, il metodo del giornalismo costruttivo, che con un approccio ispirato ai principi del counseling (per il supporto a varie forme di fragilità) può offrire un nuovo sguardo sulla narrazione della realtà, alla costante ricerca di soluzioni alle problematiche del tempo presente.

Dopo i saluti delle autorità presenti, tra le quali l’arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba, interverranno il presidente nazionale dell’Ucsi, Vincenzo Varagona, la co-fondatrice del Constructive network, Assunta Corbo, e la presidente di Assocounseling, Alessandra Caporale.

