Premio Buone Notizie: Corrado, “onorato di ricevere questo riconoscimento nell’Anno giubilare”

“Sono onorato di ricevere questo premio in questo Anno giubilare”. Così Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, esprime al Sir la propria gratitudine agli organizzatori del Premio Buone Notizie per avergli attribuito il riconoscimento nell’edizione 2025, insieme a Lorena Bianchetti, volto televisivo di “A Sua Immagine” e “Viaggio nel Giubileo”, e a don Davide Banzato, conduttore del programma “I Viaggi del Cuore”. “Il nome del Premio – osserva – delinea già un programma di lavoro nel mondo della comunicazione e dell’informazione: valorizzare le buone notizie, che non significa buonismo, ma lettura attenta di ciò che avviene. Questo, purtroppo, non è un dato scontato. Nessuno nasconde le difficoltà, ma queste non devono diventare rinuncia. Altrimenti, il nostro stesso servizio perderebbe il senso e la missione ultima”. C’è poi, aggiunge, “un altro aspetto che è intrinsecamente collegato a questo e che riguarda il motto del Giubileo: la speranza. Questa è la grammatica comune, l’alfabeto cui ciascuno deve attingere per far capire che un mondo diverso è possibile. La speranza impegna ed esige. Tutto si traduce in un principio basilare: parlare senza ascoltare non è un buon comunicare. Lo stesso vale per la speranza: non è trasmessa, se non viene vissuta”. L’auspicio, conclude, è che “questo riconoscimento possa tracciare una rotta precisa per tutti i comunicatori: scorgere sempre i volti e non solo le fisionomie di chi incontriamo e raccontiamo, ovvero l’unicità disarmante che risiede in ogni persona”.

