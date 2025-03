Maltempo: Protezione civile, “ancora piogge al Centro-Nord. Venti di burrasca e mareggiate al Sud. Allerta rossa in Emilia-Romagna e Toscana”

“La vasta perturbazione che sta interessando diverse Regioni del centro-nord con fenomeni particolarmente intensi e persistenti su Toscana ed Emilia-Romagna determinerà venti forti di scirocco sulle Regioni più meridionali dell’Italia, specie sull’arco ionico”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal pomeriggio di oggi, venerdì 14 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali sulla Puglia, specie settore centro-meridionale, e sui settori ionici e appenninici di Basilicata e Calabria. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata allerta rossa oggi e domani, sabato 15 marzo, in Toscana ed Emilia-Romagna. Per la giornata di domani è stata valutata allerta arancione su settori di Toscana ed Emilia-Romagna e allerta gialla in Umbria e su parte di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Molise.

