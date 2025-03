Caritas: XIX incontro nazionale dei giovani in Servizio Civile, due giorni tra Sacrofano e a Roma alla ricerca di semi di pace e giustizia

Si svolge a Roma mercoledì 12 marzo, dalle 10 alle 16.30, il XIX Incontro dei giovani in Servizio Civile del Tesc (Tavolo ecclesiale sul servizio civile) nel ricordo di san Massimiliano di Tebessa, giovane martire cristiano per obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio. Come avvenuto per le precedenti edizioni, il tema è quello indicato da Papa Francesco per la Giornata mondiale della Pace del 1° gennaio scorso: “Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace”. Oggi, alla vigilia dell’incontro – fa sapere Caritas italiana in un comunicato – si tiene a Sacrofano (Rm) l’iniziativa “La speranza non delude. Semi di pace e giustizia”. Del “Nuovo disordine mondiale”, discutono Nicoletta Dentico (Society for International Development) e Maurizio Di Schino (TV2000), moderati da Francesco Spagnolo. Del “Debito che uccide: cambiare la rotta” parlano Gianni Vaccaro e Samuel Santiago Machacuay Gómez (dal Perù) e Andrea Stocchiero (campagna “Cambiare la rotta”), moderati da Massimo Pallottino. Le conclusioni del pomeriggio sono affidate a don Marco Pagniello, per Caritas Italiana e per il Tavolo Ecclesiale Servizio Civile. Dopo cena lo spettacolo Detonazione di Lotta for Change. Dal 2003 il Tesc organizza ogni anno il 12 marzo, nella data della ricorrenza liturgica del martirio del giovane obiettore del 295 d.C., un incontro nazionale dei giovani in servizio civile, che l’anno scorso si è tenuto a Napoli. Quest’anno la scelta di Roma è motivata dalla concomitanza del Giubileo.

Il programma dell’incontro prevede, dopo la lettura degli “Atti della passione di San Massimiliano”, un primo momento di riflessione su “Rimetti a noi i nostri debiti” con Gherardo Colombo e alcune testimonianze di percorsi di giustizia riparativa. A seguire un secondo momento su “Concedici la tua pace” con don Andrea Bigalli e testimonianze di percorsi di riconciliazione. Entrambi i momenti saranno moderati da Andrea De Angelis, di Radio Vaticana. A fine mattinata don Riccardo Pincerato offrirà una riflessione sul senso del passaggio della Porta Santa, che avverrà nel pomeriggio prima della Santa Messa nella Basilica di San Pietro, presieduta da mons. Roberto Carlo Maria Redaelli, presidente di Caritas Italiana.

Il Tavolo ecclesiale sul servizio civile, costituitosi nel 2003, attualmente riunisce 18 organismi, associazioni ed enti cattolici impegnati su questo ambito. Vi aderiscono: Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Ufficio nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese, Ufficio nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, Servizio nazionale per la Pastorale Giovanile, Azione Cattolica Italiana, Acli, Agesci, Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Confcooperative-Federsolidarietà, Cenasca-Cisl, Centro Sportivo Italiano, Volontari nel mondo Focsiv, Gavci, Salesiani per il Sociale Aps, CDO Opere Sociali, Anspi, Unitalsi. Il programma del 12 marzo, dalle 10 alle 13, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Caritas Italiana.