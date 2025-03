Parlamento Ue: sostegno finanziario alla Moldova, via libera dall’emiciclo. “Aiuto cruciale per riforme essenziali”

(Strasburgo) Riunito in plenaria a Strasburgo, il Parlamento europeo ha dato oggi il suo via libera finale a un nuovo strumento di sostegno per la Moldova, che include un sistema rafforzato di controllo finanziario e democratico. I voti a favore sono stati 499 voti, 117 i contrari e 44 le astensioni. “Attraverso una serie di sovvenzioni e prestiti a basso interesse, lo strumento mira ad aiutare la Moldova ad affrontare le difficoltà attuali, in particolare l’impatto della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina sulla sicurezza, l’economia e la popolazione del paese”, spiega una nota. Lo strumento contribuirà inoltre a “rafforzare la resilienza della Moldova contro attacchi ibridi e le interferenze russe che hanno l’obiettivo di minare le sue istituzioni democratiche”. Tra gli aspetti da sottolineare: un aumento del sostegno basato su sovvenzioni (520 milioni di euro in sovvenzioni, oltre ai 1,5 miliardi in prestiti a basso interesse); accesso accelerato ai finanziamenti; maggiore capacità amministrativa; rafforzamento del sistema di controllo. L’accordo approvato consente inoltre il contributo volontario di altri donatori, come organizzazioni finanziarie internazionali, per offrire ulteriore supporto finanziario alla Moldova. Siegfried Mureșan (Romania), co-relatore per la commissione per i bilanci, ha dichiarato: “Alla luce degli sviluppi geopolitici recenti, l’Ue è pronta ad agire. Questo dimostra il nostro impegno a fare di più e ad agire rapidamente per sostenere la Moldova e i nostri vicini in questi tempi difficili”.

Sven Mikser (Estonia), co-relatore per la commissione per gli affari esteri, ha aggiunto: “Lo strumento dimostra la nostra dedizione all’adesione della Moldova all’Ue, fornendo un sostegno cruciale per le riforme essenziali”.

Dopo il via libera dal Parlamento, l’accordo dovrà ora essere formalmente approvato dal Consiglio Ue.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /