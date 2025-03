Diocesi: Acireale, al “Marzo, mese della cultura”, anche card. Zuppi e Paolo Ruffini

All’interno del format “Marzo, mese della cultura”, voluto dalla Città di Acireale nel cartellone annuale per la promozione del territorio, trova spazio anche la Diocesi di Acireale che promuove una serie di incontri formativi di caratura nazionale. Giovedì 13 marzo, alle ore 19, presso l’Archivio Storico Diocesano, il giornalista Mario Scelzo e il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, dialogano su “l’impegno della Croce Rossa e della Chiesa nei corridoi umanitari”. Sabato 15 marzo, alle ore 18, nella Basilica Cattedrale, il Presidente della Cei, card. Matteo Maria Zuppi, ed il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, conversano sul tema dello “Ius Scholae”. Martedì 18 marzo, alle ore 17.30, nella Sala Cosentini della Biblioteca Zelantea, il Prefetto per il Dicastero delle Comunicazioni sociali della Santa Sede, Paolo Ruffini e Concetto Mannisi, vice segretario regionale di AssoStampa Sicilia, animeranno l’incontro sul tema “Diritto di cronaca e libertà di espressione: il giornalismo a servizio dell’uomo”.

Sulle iniziative così si esprime il vescovo Antonino Raspanti: “La Diocesi di Acireale, con queste proposte, mira a supportare la realtà cittadina e si pone come partner nel progetto di crescita culturale e turistica della Città. Acireale è un polo sociale e della cultura e la Diocesi mette a disposizione le chiese, le strutture e le competenze”. Conclude poi il vescovo “gli incontri coi quali la Diocesi arricchisce il già ampio cartellone proposto dalla Città di Acireale non sono altro che la manifestazione del desiderio di collaborare per lo sviluppo di Acireale”.