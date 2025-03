Violenza su sanitari: Fnomceo, domani a Foggia la quarta Giornata di educazione e prevenzione. Una tavola rotonda e due indagini

Sarà Foggia ad ospitare, il 12 marzo, le celebrazioni della Fnomceo (Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri) per la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. Un doppio appuntamento: alle 15 al Teatro Umberto Giordano un convegno per analizzare cause e possibili soluzioni al fenomeno della violenza in sanità; alle 20, un concerto offerto dall’Istituzione concertistico-orchestrale della Città metropolitana di Bari. Hanno confermato la loro presenza il ministro della Salute Orazio Schillaci, il sottosegretario Marcello Gemmato e il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il 13 marzo poi, dalle 9 alle 12, si riunirà il Consiglio nazionale, nella prima assemblea dopo il suo rinnovo elettorale.

“È stata scelta la città di Foggia – spiega il presidente Fnomceo, Filippo Anelli – per il suo forte valore simbolico: là dove si è svolto uno dei più dolorosi atti di violenza contro gli operatori sanitari, si cercherà non solo di portare la solidarietà della Fnomceo, ma di riallacciare e rinsaldare il rapporto medico-paziente e di valorizzare il ruolo sociale dei medici”. “Siamo onorati e lusingati della scelta – aggiunge il presidente Omceo Foggia, Pierluigi De Paolis – non in quanto vittime di violenza ma perché vogliamo dare il nostro contributo per ricostruire il rapporto medico-paziente e quello medico-cittadini”.

Due le indagini inedite che saranno presentate durante il convegno: il Terzo Rapporto Fnomceo-Censis, su “Centralità del medico e qualità del rapporto con i pazienti per una buona sanità”, illustrato da Sara Lena; e il “Focus sulla percezione del cittadino e dei medici riguardo il fenomeno della violenza in sanità”, a cura di Livio Gigliuto dell’Istituto Piepoli. I risultati saranno poi al centro della tavola rotonda “Prendersi cura di chi cura”, cui parteciperanno autorità e stakeholder provinciali, regionali e nazionali.

