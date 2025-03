Vescovi lombardi: il 12 e 13 marzo a Mantova sessione primaverile con visita alla Rems di Castiglione delle Stiviere

Mercoledì 12 e giovedì 13 marzo la Conferenza episcopale lombarda (Cel) si riunirà a Mantova per la due giorni della sessione primaverile. Nell’ambito del Giubileo della speranza, giovedì pomeriggio alle 16, i vescovi della Lombardia porteranno in pellegrinaggio nella Rems-Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza di Castiglione delle Stiviere, la reliquia del Preziosissimo Sangue. Seguirà un momento di confronto e scambio con il personale e gli ospiti, cui farà seguito un momento di preghiera presieduto da mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Al termine dell’evento, alle 17.15, nella sala Morelli della struttura, è previsto un incontro con la stampa per illustrare il senso dell’iniziativa con il vescovo di Mantova, mons. Marco Busca, e il direttore generale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova, Anna Gerola. Il tema dell’esecuzione della pena e delle condizioni di chi vi è sottoposto, è già stato affrontato nella riunione della Cel del 28 novembre a Caravaggio, con l’avvio del dialogo tra i vescovi lombardi ed i direttori delle case circondariali della Lombardia, con il trattamento di alcune criticità quali il sovraffollamento delle carceri, l’insufficienza del personale, le difficoltà dei detenuti nel percorso di reinserimento sociale dopo aver scontato la pena.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /