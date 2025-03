Mons. Cosimo Damiano Fonseca: vescovi di Puglia, “ispirerà le nuove generazioni di studiosi e arricchirà il cammino ecclesiale”

(Foto Vivi)

I vescovi di Puglia esprimono il proprio cordoglio per la morte di mons. Cosimo Damiano Fonseca, “illustre figlio della terra pugliese e prezioso servitore della Chiesa e ne affidano l’anima alla misericordia del Padre”. È quanto afferma la Conferenza episcopale pugliese in una nota diffusa oggi: “In questo momento di dolore, desiderano manifestare la propria vicinanza fraterna alla diocesi di Castellaneta, alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne le straordinarie qualità umane e intellettuali”. I vescovi sottolineano “il contributo di mons. Fonseca agli studi storici e alla ricerca scientifica”, che ha arricchito non solo la Chiesa pugliese, ma l’intero patrimonio culturale nazionale e internazionale. I vescovi ne ricordano “con gratitudine il servizio alla Chiesa e alla società civile”. La nota si conclude con l’auspicio che “la sua eredità culturale e spirituale certamente continuerà a ispirare le nuove generazioni di studiosi e arricchirà il cammino ecclesiale”.