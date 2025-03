Anniversario elezione Papa Francesco: Roma, giovedì celebrazione nella chiesa argentina

Il 13 marzo di dodici anni fa il card. Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, veniva eletto Papa con il nome di Francesco. Una tappa che il pontefice vivrà al Policlinico Agostino Gemelli di Roma dove è ricoverato dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Ieri sera sono arrivate notizie confortanti su un quadro clinico complesso. “Siamo contentissimi di questa notizia”, dice al Sir padre Fernando Laguna, rettore della chiesa di Santa Maria Addolorata di Roma aggiungendo che sin da “sabato, con le prime notizie di miglioramento della salute del Papa, ho pensato a qualcosa di positivo”. Per giovedì 13 marzo, alle 19, è in programma una celebrazione eucaristica di ringraziamento per questi dodici anni di pontificato presieduta da p. Laguna mentre continua la preghiera, ogni giorno, per la sua salute “come stiamo facendo dall’inizio del suo ricovero”. Ogni giorno sono molti coloro che si recando in questa chiesa dal 14 febbraio: “La preghiera si è intensificata e ogni giorno, nelle due messe che celebriamo abbiamo inserito una preghiera particolare per la salute del Papa e ogni sera si recita il rosario, alle 21 – con le stesse intenzioni”, spiega il religioso. In questa chiesa c’è una cappella con la statua della Madonna di Nostra Signora di Luján, patrona dell’Argentina, molto venerata anche da Papa Francesco e da tutti gli argentini e sono molti coloro che si fermano davanti a questa statua per pregare e lasciare anche qualche frase sull’appostito quaderno. A Roma e nel Lazio risiedono oltre 1.500 argentini mentre gli italiani che vivono in Argentina sono oltre 950mila, primo Paese con più cittadini italiani: il 15,5% della popolazione italiana residente all’estero.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /