Pace: il 13 dicembre in Molise arriva la “Luce della Pace di Betlemme”

(Foto diocesi Campobasso-Bojano)

L’arcidiocesi di Campobasso-Bojano e l’Agesci Molise accoglieranno sabato 13 dicembre alle ore 18, nella cattedrale della Santissima Trinità, la “Luce della Pace di Betlemme”, giunta dalla lampada che arde nella basilica della Natività. Da quarant’anni l’iniziativa, diffusa dagli scout europei, porta in tutta Europa un segno di fraternità e speranza. Il tema scelto per il 2025, “Dona pensieri di Pace”, invita a custodire quotidianamente la pace attraverso gesti semplici e perseveranti, ricordando che questa fiamma, giunta da Betlemme dopo un lungo viaggio, è chiamata a illuminare le comunità e le situazioni di fragilità. La Luce raggiungerà non solo chiese e piazze, ma anche case di riposo, carceri, ospedali, Rsa e realtà di accoglienza, a testimoniare che la pace non esclude nessuno. L’arrivo in Molise sarà accompagnato da un programma diffuso sul territorio. A Campobasso–Ferrazzano: alle ore 17 ritrovo in piazza Emanuele II, alle ore 18 messa in onore di Santa Lucia nella cattedrale e alle ore 19 fiaccolata verso Sant’Antonio Abate con veglia. A Termoli–Campomarino: alle ore 18 ritrovo davanti alla cattedrale di Santa Maria della Purificazione e alle ore 19 veglia. A Isernia–Venafro: alle ore 18 ritrovo davanti alla cattedrale di San Pietro Apostolo e alle ore 19 veglia. L’iniziativa intende coinvolgere tutta la comunità regionale, gruppi giovanili, associazioni e famiglie, invitando ciascuno a portare la fiamma nelle proprie case e nei propri ambienti di vita, perché la pace, per essere autentica, deve continuare a diffondersi e a riscaldare ogni luogo di umanità.