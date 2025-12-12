Diocesi: Carpi, domani veglia in cattedrale dove sarà esposta la Luce della Pace di Betlemme

Veglia per la pace in Cattedrale a Carpi, sabato 13 dicembre, presieduta dal vescovo Erio Castellucci. La veglia, dal tema “CustodiAMO la pace”, è stata promossa dall’Agesci delle Zone di Carpi, di Modena e di Modena Pedemontana e dalla Zona Masci di Modena, Reggio Emilia e Carpi e rientra nel percorso formativo sul Vangelo di Matteo promosso dal Laboratorio Teologico Realino. In cattedrale, dove sarà esposta la Luce della Pace di Betlemme, mons. Castellucci terrà una riflessione sul tema della pace, che è al centro della lettera pastorale per l’anno 2025-2026 “‘Cristo è la nostra pace’ disarmata e disarmante”. I partecipanti sono invitati a portare un lumino da accendere alla Luce della Pace durante la Veglia. La “Luce della Pace di Betlemme” è un lume che viene acceso direttamente dalla lampada posta nella grotta della natività di Betlemme, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane da quasi sette secoli. Dal 1986 la Luce di Betlemme viene diffusa dagli scout di tutte le associazioni nel mondo durante il mese di dicembre come simbolo di pace e di fratellanza fra i popoli. Una delegazione di Carpi andrà a prendere la Luce nella mattinata di sabato 13 dicembre a Bologna per poi collocarla in Cattedrale per la Veglia.

