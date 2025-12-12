Ecologia integrale: Greenaccord e Facoltà Auxilium, domani a Roma il primo appuntamento di “Custodi del Giardino”

(Foto Greenaccord)

In programma il primo appuntamento di “Custodi del Giardino”, il percorso di ecologia integrale offerto dall’associazione Greenaccord Ets insieme alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma, giunto alla quarta edizione. L’appuntamento è per domani, sabato 13 dicembre, nell’Aula 1 della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium, in via Cremolino 141, a Roma.

La giornata è accreditata all’Ordine dei giornalisti come formazione professionale continua, pertanto dà diritto a quattro crediti. Iscrizioni in piattaforma formazione giornalisti. Nell’incontro si tratterà del profondo rapporto tra ecologia e spiritualità. Non a caso la Laudato si’ ci insegna che il legame tra spiritualità ed ecologia è capace di riparare ciò che abbiamo distrutto (63); ci permette di non dimenticare che Dio è creatore (75); diventa baluardo di resistenza all’avanzare del paradigma tecnocratico (111); ci ricorda che la spiritualità non può essere disgiunta dal proprio corpo, dalla natura e da quanto ci circonda (216); ci propone un nuovo modo di intendere la qualità della vita e non essere ossessionati dalla logica del consumo (222); ci aiuta a comprendere il valore della sobrietà, del poco, della semplicità, senza essere ossessionati dal dominio e dall’accumulo (222).

Dopo il saluto di Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord, seguiranno gli interventi di Linda Pocher, docente di teologia alla Facoltà Auxilium; Gabriele Gionti sj, cosmologo vicedirettore della Specola Vaticana (“Il Big Bang e la questione di Dio, tra scienza e fede”); Antonino Clemenza ofm, docente di filosofia all’Antonianum (“Il Cantico delle Creature come itinerario per costruire una fraternità cosmica nella prospettiva dell’ecologia integrale”); Olivella Foresta, documentarista (“Racconto per immagini e conversione ecologica”); Emilio Ruffolo, presidente di CamminaMenti e coordinatore scolastico di Strade Maestre (“Una scuola di conversione ecologica: l’esperienza di Strade Maestre”); Raffaele di Placido, autore e divulgatore televisivo (“Comunicazione e conversione ecologica”). Modera Edoardo Zaccagnini, giornalista freelance.