Infanzia e adolescenza: Agia, finanziati 27 comuni per restituire piazze e strade ai minorenni

Assegnati 810mila euro dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza a 27 comuni per realizzare progetti destinati a restituire l’uso di vie e piazze cittadine a bambini e ragazzi. L’iniziativa, lanciata lo scorso settembre, battezzata “Strade in gioco”, si ispira al modello delle play streets inglesi.

“Vogliamo permettere a bambini e ragazzi di svolgere attività in forma libera e non strutturata per dare loro occasioni di socialità offline”, spiega l’Autorità garante Marina Terragni. “Per questo abbiamo dato sostegno a 27 iniziative che offrano alternative concrete alla dipendenza dagli ambienti virtuali e alle dinamiche negative dello spazio online”. L’auspicio dell’Autorità è che anche altre città vogliano imitarle, così da moltiplicare le esperienze di socialità libera e spontanea per i minorenni di tutta Italia.

C’è chi prevede di disegnare scacchiere, campane, labirinti e spirali per metterli a disposizione del gioco libero. Altri si propongono di realizzare opere collettive come, ad esempio, murales partecipati con bambini, genitori e artisti locali o iniziative di street art. Arredi, segnaletica dedicata, angoli tematici con a disposizione giochi giganti, strumenti musicali e casette di book crossing sono altre tra le iniziative contenute nei progetti approvati. Per gli spazi messi a disposizione i comuni hanno progettato chiusure al traffico stabili o ricorrenti in uno o più punti della città.

Questo è l’elenco dei 27 comuni – tutti tra i 10mila e i 200mila abitanti, con una densità abitativa di almeno 1.500 residenti per chilometro quadrato – aggiudicatari dei finanziamenti, pari a 30mila euro ciascuno: in Abruzzo Pescara; in Campania Cardito (Napoli), Casoria (Napoli), Ercolano (Napoli), Gragnano (Napoli), Monte di Procida (Napoli), Nocera Inferiore (Salerno), Nocera Superiore (Salerno), Pozzuoli (Napoli), Quarto (Napoli), San Marcellino (Caserta), Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e Santa Maria La Carità (Napoli); in Friuli-Venezia Giulia Monfalcone (Gorizia) e Udine; nel Lazio Marino (Roma); in Liguria Chiavari (Genova) e La Spezia; in Lombardia Brescia, Cassano Magnago (Varese), Cesano Boscone (Milano), Malnate (Varese), Ospitaletto (Brescia) e Saronno (Varese); nelle Marche Porto San Giorgio (Fermo); in Sicilia Aci Catena (Catania); in Toscana Viareggio (Lucca).

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /