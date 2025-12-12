Leone XIV: a Beata Vergine Maria di Guadalupe, “insegna alle nazioni a non dividere il mondo”

“Madre, insegna alle nazioni che vogliono essere tue figlie a non dividere il mondo in fazioni inconciliabili, a non permettere che l’odio segni la loro storia né che la menzogna scriva la loro memoria”. Così Papa Leone XIV nell’omelia della messa celebrata oggi nella Basilica Vaticana nella memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe. Parlando in spagnolo, il Pontefice chiede a Maria di mostrare alle nazioni “che l’autorità deve essere esercitata come servizio e non come dominio”. “Istruisci i loro governanti – prosegue Leone XIV – nel loro dovere di custodire la dignità di ogni persona in tutte le fasi della sua vita”. Il Papa domanda alla Vergine di fare “di questi popoli, tuoi figli, luoghi dove ogni persona possa sentirsi benvenuta”. “Accompagna, Madre, i più giovani – aggiunge il Pontefice – perché ottengano da Cristo la forza per scegliere il bene e il valore per mantenersi saldi nella fede, anche se il mondo li spinge in altra direzione”. Leone XIV chiede che “nulla affligga il loro cuore perché possano accogliere senza paura i piani di Dio” e che Maria allontani “da loro le minacce del crimine, delle dipendenze e del pericolo di una vita senza senso”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /