Tutela minori: Ces, domani a Oristano il primo incontro regionale di coordinamento

Giovedì 6 novembre, dalle 16,30 alle 19, nell’Aula della Formazione teologica di Oristano, si terrà il primo incontro regionale di coordinamento promosso dal Servizio regionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili (Srtm) della Conferenza episcopale sarda (Ces).

Il convegno, che si svolgerà alla presenza dei componenti dei Servizi diocesani per la tutela dei minori (Sdtm) e dei Centri di ascolto delle diocesi della Sardegna, rappresenta un momento di dialogo e collaborazione per rafforzare la rete ecclesiale sarda impegnata nella protezione dei minori e degli adulti vulnerabili.

Il tema scelto, “Camminare insieme nella tutela: costruire una rete viva per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili in Sardegna”, sottolinea l’importanza di camminare insieme nella corresponsabilità, valorizzando la formazione, la prevenzione e l’ascolto come strumenti concreti di tutela.

Interverranno mons. Roberto Carboni, vescovo delegato della Ces per la tutela dei minori, Valeria Aresti, coordinatrice regionale del Srtm, insieme all’Équipe regionale Ces, composta da don Michele Fadda, Angela Deiana, don Paolo Baroli e Marcella Oggiano.

