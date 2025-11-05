Innovazione: Unindustria e Campus Bio-Medico, un incontro su “capitale umano e Intelligenza artificiale per il lavoro che cambia”

(Foto Campus Bio-Medico)

Imprese, Università, istituzioni, stakeholder di riferimento insieme per esplorare a 360 gradi gli scenari emergenti per il capitale umano offerti dall’Intelligenza artificiale: questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto oggi, presso l’auditorium dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, dal titolo “Future skills: capitale umano e AI per il lavoro che cambia”, organizzato dal Gruppo tecnico capitale umano di Unindustria in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Secondo i dati Unioncamere, oltre il 60% delle imprese italiane prevede nei prossimi anni un fabbisogno crescente di profili formati nelle tecnologie AI e digitali, ma segnala una difficoltà crescente nel reperirli. Il tema non è quindi “se” adottare l’AI, ma “con quali competenze” farlo. L’evento ha messo in evidenza un punto condiviso da imprese, docenti e istituzioni presenti: per colmare il divario tra domanda e offerta di competenze è importante creare un ponte stabile tra sistema produttivo e sistema educativo, capace di formare profili immediatamente inseribili nel mondo del lavoro.

Per il rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, Rocco Papalia, “l’evoluzione tecnologica impone una nuova alleanza tra università e impresa. L’Intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui viviamo, lavoriamo e pensiamo, ma nessuna tecnologia può sostituire l’intelligenza, la creatività e la responsabilità dell’uomo. All’Università Campus Bio-Medico di Roma crediamo che il futuro si costruisca investendo su persone capaci di integrare saperi diversi e di guidare l’innovazione con competenza e visione etica. La nostra vocazione è formare professionisti che uniscono eccellenza scientifica e centralità della persona, generando valore sostenibile per le imprese, per la società e per il Paese”.

Durante l’incontro sono stati presentati casi concreti su come cambierà il lavoro con l’Intelligenza artificiale e quali competenze serviranno alle imprese per restare competitive, i trend di settore e percorsi formativi innovativi, sottolineando come la collaborazione tra aziende e mondo accademico sia cruciale per colmare il gap di competenze digitali. È emerso chiaramente che la formazione delle persone resta e diventerà sempre di più il vero fattore abilitante: senza le competenze giuste, upskilling e reskilling, la tecnologia rischia di diventare un’opportunità mancata.