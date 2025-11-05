Educazione: Forum famiglie e Aimc, anche in Calabria parte il progetto “Alleati per crescere” per rafforzare la collaborazione tra famiglia e scuola

Anche la Calabria accoglie “Alleati per crescere”, il progetto promosso dal Forum nazionale delle associazioni familiari per rafforzare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia. In provincia di Cosenza saranno coinvolti due istituti scolastici: Iis “Enzo Siciliano” di Bisignano, guidato dal dirigente scolastico Raffaele Carucci, e l’Istituto comprensivo “Don Milani – Aprigliano” di Cosenza, diretto dalla dirigente scolastica Immacolata Cairo. Entrambi gli Istituti – fa sapere una nota del Forum delle associazioni familiari della Calabria – hanno accolto con “entusiasmo” il progetto, “riconoscendone il valore culturale e pedagogico in un contesto sociale sempre più complesso e frammentato”.

Il progetto prevede cinque incontri formativi rivolti a docenti e genitori, incentrati su temi attuali e urgenti come l’uso consapevole delle tecnologie, il benessere psicologico degli adolescenti, l’ascolto delle emozioni, il ruolo della comunità educante e la corresponsabilità educativa. Momento culminante del percorso sarà la stesura di un nuovo Patto di corresponsabilità da parte di ciascun Istituto coinvolto. Non un documento burocratico, ma “un impegno concreto, frutto del dialogo tra docenti, famiglie e dirigenti, che riconosca diritti, doveri e obiettivi comuni per accompagnare i ragazzi nella loro crescita”. L’iniziativa è il frutto della collaborazione tra Forum famiglie Calabria, presieduto da Claudio Venditti, e Aimc Calabria, realtà da anni impegnate nel costruire una cultura educativa basata sul dialogo, la partecipazione e il senso di comunità. “Alleati per crescere” non è un titolo, ma “una visione concreta di scuola aperta, in cui famiglie e insegnanti collaborano per accompagnare insieme le nuove generazioni”. In Calabria, questo cammino è appena iniziato e rappresenta “un investimento educativo che unisce famiglie e scuole perché solo insieme si può costruire il futuro dei ragazzi”.

