Diocesi: Piacenza, dedicato a “Democrazia vs autocrazia” il corso di formazione “Cives” promosso con l’Università Cattolica

Prenderà il via con la prolusione in programma venerdì 7 novembre, a Piacenza, la XXV edizione del corso di formazione “Cives” promosso dalla diocesi di Piacenza-Bobbio insieme all’Università Cattolica. L’incontro inaugurale, ospitato dalle 20.30 presso la Fondazione di Piacenza e Vigevano, vedrà l’intervento di Filippo Pizzolato, docente di Diritto pubblico all’Università di Padova, ed Eugenio Cau, giornalista de “Il Post” (podcast Globo). Il corso entrerà poi nel vivo dal 14 novembre, con appuntamenti settimanali che si terranno sempre di mercoledì fino a fine marzo. Il percorso si articolerà in tre parti. Nella prima, dedicata a “Le nuove sfide della democrazia”, si approfondiranno le tematiche: “La democrazia è in crisi?” (14 novembre), “Chiesa e democrazia” (21 novembre), “La democrazia del mondo antico” (5 dicembre) e “Democrazia e economia” (12 dicembre). Nella seconda parte, intitolata “La democrazia locale”, verranno affrontati i temi: “Il governo della città nella storia di Piacenza” (16 gennaio 2026), “Piacenza in controluce: le trasformazioni (30 anni della rivista piacentina Città in controluce)” (23 gennaio), “Piacenza in controluce: le marginalità (30 anni della rivista piacentina Città in controluce)” (30 gennaio). La terza parte, su “Dalla post-democrazia alle nuove autocrazie”, sarà introdotta il 6 febbraio dalla prolusione proposta dal filosofo e psicoanalista Miguel Benasayag; seguiranno gli incontri su “Le sfide della democrazia globale e il ruolo dell’Onu” (20 febbraio), “La resistenza agli autoritarismi del mondo” (27 febbraio), “Democrazia e conflitti nei Paesi in via di sviluppo” (6 marzo). Per venerdì 13 marzo è fissata la “Performance teojazz” con Plus a Quartet; conclusione il 20 marzo con l’assemblea pubblica “Cives parla alla Civitas – Cives va in città” nella quale si incontreranno i rappresentanti delle istituzioni.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /