Agricoltura sociale: Acli Terra, domani a Milano un momento di confronto su risultati raggiunti, buone pratiche e prospettive a 10 anni dalla legge 141

A dieci anni dall’approvazione della legge 141/2015, che ha dato pieno riconoscimento normativo all’agricoltura sociale in Italia, Acli Terra promuove un momento di confronto e approfondimento per fare il punto sui risultati raggiunti, sulle buone pratiche sviluppate e sulle prospettive future del settore.

L’iniziativa si terrà domani, giovedì 6 novembre, presso le Acli Lombardia, in via Luini 5, a Milano. L’evento è organizzato da Acli Terra in collaborazione con l’Associazione nazionale BioAgricoltura sociale (Bioas) e con il sostegno di Acli Lombardia e AcliTerra Lombardia.

“La nostra Associazione ha sempre sottolineato l’importanza dell’agricoltura sociale per il nostro Paese – ha dichiarato il presidente nazionale di Acli Terra, Nicola Tavoletta – ed è altrettanto rilevante affermare che essa non deve competere con un’agricoltura a scopo economico. È infatti necessario che nelle Regioni l’agricoltura sociale venga preservata dalla convenzione sulla produttività”.

I lavori si apriranno alle ore 10.30 con i saluti istituzionali di Martino Troncatti, presidente delle Acli Lombardia, Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e sistema verde, e di Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati.

Seguirà, alle ore 11, la tavola rotonda “Un bilancio a dieci anni dall’approvazione della legge 141/2015”, coordinata da Nicola Tavoletta e Salvatore Cacciola, presidente nazionale di Bioas. Interverranno Alessandra Pesce (Crea), Giulia Granai (Università di Pisa), Michele Zannini (Acli Terra nazionale) e Stefano Frisoli (Bioas e Caritas Ticino).

La seconda sessione, alle ore 12.30, sarà dedicata alle “Esperienze di agricoltura sociale in Lombardia”, coordinata da Filippo Pinzone (Acli Terra Lombardia) e Marco Zanchi (Biodistretto Agricoltura sociale di Bergamo). Porteranno la loro testimonianza Licia De Angelis (Bioas Lombardia e cooperativa Biplano Bergamo), Cristina Micheloni (Aiab nazionale), Davide Cassina e Giannandrea Nicolai (coop. Famiglia Ottolini di Suardi, Pavia), Edoardo Curioni e Vittorino Balzan (Terra Buona Impresa sociale agricola di Ierago).

Le conclusioni saranno affidate a Salvatore Cacciola e Nicola Tavoletta, con la chiusura dei lavori prevista per le ore 14.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per valorizzare il ruolo dell’agricoltura sociale come strumento di inclusione, sostenibilità e sviluppo dei territori, riaffermando l’impegno delle Acli e delle realtà aderenti a costruire un modello agricolo sempre più solidale e partecipato.

