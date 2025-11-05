Consiglio d’Europa: Berset (segretario generale), “costruire un ordine per preservare la democrazia”

(Photo Council of Europe)

“Le generazioni precedenti hanno costruito un ordine per mantenere la pace. Ora dobbiamo costruirne uno per preservare la democrazia, facendo della democrazia il centro di gravità della sicurezza, della responsabilità e della solidarietà”: lo ha dichiarato il segretario generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset, in apertura del Forum mondiale della democrazia, inaugurato oggi a Strasburgo. “Vera sicurezza significa istituzioni di cui i cittadini si fidano, leggi che si applicano in modo equo e tipo di stabilità che permette alla democrazia di crescere. Questa è la sicurezza democratica: la prima linea di difesa dell’Europa”, ha aggiunto Berset. Il Consiglio d’Europa ospita in questi giorni l’annuale Forum mondiale per la democrazia, evento che riunisce politici, attivisti, esperti, intellettuali e giovani da tutto il mondo. Insieme, “esamineranno le cause del disimpegno dei cittadini dalla democrazia” e, precisano a Strasburgo, “cercheranno soluzioni per rafforzare la cultura democratica, combattere la disinformazione e promuovere la partecipazione”. Il Forum di quest’anno fa parte del Nuovo patto democratico: un processo “strategico e politico che mira a rafforzare e reimmaginare la democrazia di fronte alle sfide contemporanee”. Si tratta di “uno sforzo collettivo del Consiglio d’Europa per affrontare la disinformazione, le interferenze straniere, il cedimento democratico, la crisi climatica”, ovvero “tutto ciò che indebolisce le nostre democrazie”, ha sottolineato il Segretario generale nel suo discorso.