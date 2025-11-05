Economia circolare: Assoambiente, domani a Rimini incontro tra imprese, istituzioni e stakeholder, e presentazione del report “L’Italia che ricicla”

Un’occasione per rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e stakeholder e rilanciare con forza l’economia circolare in Italia: domani, giovedì 6 novembre, si terrà a Rimini l’incontro “Le aziende alla prova dell’economia circolare”, promosso da Assoambiente (ore 11.45-13.15 presso l’Innovation Arena di Ecomondo – Fiera di Rimini). Si tratta, spiegano gli organizzatori, di “un appuntamento cruciale per analizzare lo stato dell’industria italiana del riciclo. Un settore che rappresenta un’eccellenza nazionale e una leva strategica per la decarbonizzazione e la transizione ecologica dell’economia europea”.

Nonostante l’Italia si distingua per performance elevate nel recupero e nella valorizzazione dei materiali, dal 2020, fanno sapere da Asoambiente, si registra una contrazione nell’uso circolare delle risorse. L’evento sarà l’occasione per riflettere su questo trend e per discutere come colmare il divario tra il concetto di economia circolare e la sua effettiva applicazione. Verranno presentati gli highlights del rapporto annuale “L’Italia che ricicla”, che fotografa lo stato dell’arte e le prospettive del comparto. Interverranno figure di primo piano del mondo industriale e istituzionale. Fra gli altri Chicco Testa, presidente Assoambiente; Laura D’Aprile, capo dipartimento Diss Mase (in attesa di conferma); Giuseppe Pasini, presidente Confindustria Lombardia; Giuseppina Papagno, Consiglio Presidenza Federchimica; Luca Valerio Camerano, Alebris Investments.

