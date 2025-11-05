Economia e spiritualità: Prato, al via il festival “Oikonomia”

Al via, da venerdì sera a Prato, il festival che promuove l’incontro “possibile” tra economia e spiritualità. “È necessario ritrovare un modo di abitare il mondo in cui economia e interiorità non siano in conflitto, ma si sostengano reciprocamente”. Da questa urgenza culturale e spirituale nasce il progetto-festival “Oikonomia” promosso dall’associazione Ricostruire la Vita, una intuizione di Luigino Bruni, referente dell’economia di comunione, e di padre Guidalberto Bormolini dei Ricostruttori nella preghiera al Borgo.

Il progetto – diretto da Roberta Rocelli – nasce come evoluzione del Festival di Economia e Spiritualità che, in occasione del decennale del suo percorso, si rinnova e si apre a uno nuovo e più ampio scenario. Dunque, non più soltanto festival ma anche simposio e scuola, per un impegno integrale che guarda in tante diverse direzioni, dalla ricerca scientifica e accademica alla divulgazione. L’appuntamento con “Oikonomia – Economia e spiritualità, il festival” è dal 7 al 9 novembre a Prato, presso la Villa San Leonardo al Palco. Una tre giorni di incontri, confronti, meditazioni, laboratori e testimonianze che vede l’adesione dell’arcidiocesi di Lucca e del comune di Capannori e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Nel fine settimana successivo il festival fa tappa a Castelnuovo Garfagnana (14 novembre), l’eremo di Calomini (15 novembre), Capannori (15 novembre e Lucca (16 novembre). Il programma integrale è consultabile su https://festivaleconomiaespiritualita.it/.

Oikonomia è un richiamo a una diversa amministrazione delle risorse, secondo logiche interiori ed etiche. “Il tema di quest’anno sono i capitali e le capitali spirituali – mette in evidenza padre Bormolini – I capitali spirituali sono tutte quelle ricchezze interiori che in una civiltà riduzionista e materialista ci sfuggono e che invece costituiscono il vero valore, sono risorse invisibili ma decisive, le capitali spirituali sono i luoghi che fanno da riferimento al cambiamento, sono i luoghi degli esclusi, ma anche le periferie, le zone di montagna che possono diventare gli spazi di una vera rinascita perché ci permettono un radicamento valoriale opposto a quello della civiltà dell’idolatria del denaro e del consumo”.

Il nuovo progetto si fonda sul desiderio di “entrare in profondità nella realtà per togliere l’attrito tra economia e spiritualità”. “Questo festival vuole sostare nei punti dove lo sguardo si è abituato a non vedere – spiega Roberta Rocelli – c’è infatti un’urgenza che attraversa il nostro presente: ricomporre ciò che è stato separato, ritrovare un respiro là dove prevale l’affanno. Economia e spiritualità sono state a lungo tenute ai margini l’una dell’altra, come fossero linguaggi incompatibili. Eppure, nell’etimo stesso di oikonomia, che significa cura della casa comune, pulsa un’intuizione antica: che non c’è gesto economico senza uno sguardo che lo orienti, non c’è scelta che non porti in sé una domanda di senso”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /