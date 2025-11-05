Solidarietà: Bolzano, domani l’inaugurazione della Fiera del volontariato. La manifestazione è organizzata anche dalla Caritas diocesana

La Fiera del volontariato torna anche quest’anno con la Fiera d’autunno di Bolzano. La Fiera del volontariato, giunta alla sua decima edizione, invita a creare reti e conoscere il mondo del volontariato, dal 6 al 9 novembre, nell’ambito della Fiera d’autunno presso il padiglione fieristico di Bolzano, sotto il motto: “Io, tu, noi. Insieme da 10 anni!”.

Durante i quattro giorni di fiera – dalle 9.30 alle 18.30– sarà possibile conoscere 43 associazioni e organizzazioni sociali, scoprendone le attività e raccogliendo informazioni sulle opportunità di volontariato presenti in Alto Adige. Presso il padiglione C/D, stand C21/50, visitatrici e visitatori potranno confrontarsi direttamente con il personale lavorativo e volontario delle varie realtà, approfondendo i diversi ambiti di attività.

“L’impegno volontario è un pilastro imprescindibile della coesione sociale. La Fiera del volontariato dimostra ogni anno quante persone siano disposte a mettersi al servizio degli altri e quanto questo impegno arricchisca tutti i soggetti coinvolti”, sottolinea Brigitte Hofmann, responsabile del volontariato della Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone e parte del team organizzativo.

La Fiera non si propone solo come piattaforma informativa per gli interessati, ma anche come luogo di incontro e collaborazione. Favorisce la creazione di reti tra le organizzazioni e contribuisce a rafforzare la qualità e la visibilità del volontariato in Alto Adige. La manifestazione è organizzata dall’Ufficio per anziani e distretti sociali, dalla Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone, dalla Federazione per il sociale e la sanità, dalla Croce Bianca e dal Comune di Bolzano, in collaborazione con la Fiera di Bolzano. “Il volontariato è più di un semplice aiuto – è un investimento importante nel nostro futuro comune. Per questo ci impegniamo a rafforzare ulteriormente il volontariato in Alto Adige, sostenendo le persone che si dedicano al bene comune”, hanno sottolineato gli organizzatori dell’evento.

In occasione di questo decimo anniversario, giovedì 6 novembre alle ore 10.15 presso lo stand della Fiera del volontariato verrà dedicato un piccolo momento speciale alle 6 associazioni che partecipano alla fiera fin dalla prima edizione: Donne Nissà Frauen Aps, Consulenza di vita per la famiglia rurale, Associazione per l’amministrazione di sostegno Aps, Cirs Alto Adige Odv, Associazione Volontari assistenza famiglie ed anziani Odv e Montessori.coop.

L’inaugurazione ufficiale della Fiera si terrà alle ore 11.

Per ulteriori informazioni sugli espositori e sul programma, consultare il sito www.freiwilligenmesse.bz.it, oppure contattare il numero 0471 304 330 o scrivere una e-mail a info@freiwilligenmesse.bz.it.

