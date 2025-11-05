Diocesi: mons. Andreozzi (Fano) alla Polizia municipale, “mettersi al servizio degli altri per amore di Dio e del prossimo”

“Ci mettiamo al servizio degli altri con tutto noi stessi, cercando di capire, ogni volta, quali siano le nostre priorità. Il Vangelo ci aiuta a mettere davanti a tutto il nostro servizio per amore del Signore e del prossimo”. Lo ha affermato questa mattina il vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, mons. Andrea Andreozzi, durante la celebrazione eucaristica che ha presieduto in cattedrale, a Fano, in occasione del 162° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia municipale alla presenza delle autorità civili e militari del territorio.

“Chiediamo di costruire un mondo giusto fondato sul bene e sulle nostre tante disponibilità sincere e autentiche, chiediamo che Dio porti a compimento l’opera che ha iniziato in ognuno di noi e di far vincere sempre il bene e l’amore, ciò che ci rende più nobili e virtuosi”, ha concluso il presule.

