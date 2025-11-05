Migrazioni: Cesi, a Bagheria l’incontro regionale con mons. Lorefice

Sarà presieduto da mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e vescovo delegato per le Migrazioni della Conferenza episcopale siciliana (Cesi), l’incontro della Commissione regionale per le migrazioni che si svolgerà a Bagheria, presso l’Oasi Cusmaniana delle Serve dei Poveri, il 7 e l’8 novembre. L’appuntamento rappresenta – spiega una nota pubblicata sui social – un importante momento di confronto e riflessione sulle tematiche migratorie, con particolare attenzione alle sfide e alle opportunità nel contesto siciliano. Nel corso delle due giornate, si affronteranno diverse tematiche riguardanti i vari aspetti della mobilità umana: dalla condizione dei migranti forzati lungo la rotta del Mediterraneo centrale e il ruolo della comunità lampedusana; alla realtà delle zone di conflitto, con la testimonianza di chi opera in contesti di guerra, con l’obiettivo di tracciare vie di fraternità e speranza, nel rispetto dei diritti umani e della dignità di ogni persona. Infine, si discuterà dell’attenzione pastorale verso le comunità siciliane all’estero, con un focus particolare sulla situazione degli italo-venezuelani arrivati in Sicilia. La prima sessione dei lavori vedrà l’intervento di don Vito Impellizzeri, preside della Facoltà teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, che offrirà degli spunti di riflessione sui pronunciamenti di Papa Leone in merito alle migrazioni in questi primi mesi del suo pontificato, rileggendo il videomessaggio inviato dal Pontefice ai lampedusani, lo scorso 29 settembre, per la proposta di candidatura dei “Gesti di accoglienza” partendo da Lampedusa a patrimonio immateriale dell’Unesco. A seguire, si terrà una tavola rotonda con le testimonianze di chi si impegna sull’isola di Lampedusa a favore dei migranti. La seconda sessione vedrà testimonianze di Saverio Palmeri, operatore sanitario nella Striscia di Gaza, e di Vito Maria Raspanti, attivista a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. La terza sessione sarà dedicata alla pastorale dei siciliani nel mondo: don Aldo Sciabbarrasi, direttore della Migrantes di Agrigento, condividerà la sua esperienza di vicinanza agli emigrati agrigentini, attraverso collegamenti video utili a favorire la conoscenza reciproca e a individuare possibili piste pastorali. Seguirà la presentazione della realtà dei siciliani rientrati dal Venezuela a causa della grave crisi che ha colpito il Paese sudamericano. Interverranno i fondatori dell’Associazione dei venezuelani per l’inclusione in Sicilia e Italia (Avisi-Odv) e Victor Esteban León, che presenterà la sua ricerca sulla presenza dei venezuelani in Sicilia; José Francisco Farias, presidente dell’Associazione che illustrerà gli obiettivi e le attività, e Rita Capriti, giornalista radiofonica nata in Venezuela da una famiglia emigrata dal comune messinese di Mirto, che racconterà la sua esperienza, catturata dopo la contestata elezione di Maduro, il 2 agosto 2024. A concludere i lavori mons. Lorefice.

