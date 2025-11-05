Diocesi: Caltanissetta, l’Istituto Teologico “Guttadauro” celebra i 1700 anni del Concilio di Nicea con un convegno

L’Istituto Teologico “Mons. G. Guttadauro” ha organizzato un convegno di studi nell’ambito delle celebrazioni del 1.700° anniversario del Concilio di Nicea. È il secondo evento dedicato all’importante ricorrenza che si celebra nella diocesi di Caltanissetta, dopo quello a carattere ecumenico svoltosi lo scorso 17 ottobre. Il convegno è il punto d’approdo di un percorso iniziato più di un anno fa con la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia con sede in Palermo, cui l’Istituto è affiliato, insieme agli altri Istituti e Studi Teologici dell’Isola, durante il quale si sono progettate diverse iniziative culturali per un evento che non poteva passare senza essere ricordato. Il viaggio di Leone XIV in Turchia a fine novembre sarà fatto proprio per concludere le celebrazioni dell’anniversario di Nicea. Il mensile diocesano l’Aurora, inoltre, ha scelto per tutto il 2025 di dedicarvi una rubrica a carattere divulgativo ma con l’obiettivo di sensibilizzare i lettori, soprattutto in ambito catechistico, su quali sono i punti cardine e dogmatici della fede cristiana stabiliti in quel Concilio, sintetizzati e mirabilmente espressi nella formula del Credo, il Simbolo apostolico.

Il convegno, che si svolgerà nella sala “Fiandaca” del Museo diocesano del Seminario vescovile di Caltanissetta, il 7 novembre, alle 17.30, tratterà tre aspetti dell’assise nicena: quello storico, con l’intervento di Luigi Biancheri dal titolo “Un’ermeneutica storica e storiografica del Concilio di Nicea”; quello teologico, curato da Vincenzo Giuliana con l’intervento su “L’attualità dogmatica del Concilio di Nicea I (325-2025)”; quello catechetico, trattato da Calogero Dello Spedale Alongi, che ha per titolo “Nicea: il primo Concilio nell’età dell’oro della catechesi”. Introdurrà i lavori Angelo Spilla, direttore dell’Istituto Teologico, e concluderà il vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto.

