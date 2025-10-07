Vita consacrata: Frati Minori, a Lamezia la visita del Provinciale per la Calabria

Nei giorni scorsi la fraternità dell’Ordine Francescano Secolare – Fraternità “Sant’Elisabetta d’Ungheria” di Lamezia Terme – ha ricevuto la visita del Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia di Calabria fra Giovanni Loria e del suo vicario fra Francesco Donato. Durante l’incontro fra Loria ha spiegato come sia importante, all’interno della visita annuale ai vari conventi, incontrare l’Ordine Francescano secolare come parte integrante della loro famiglia con cui si vive “in comunione vitale e reciproca”. Il Provinciale ha evidenziato, come l’impegno primario per “noi cristiani sia quello, come insegna il serafico Padre Francesco, di avere la forma del santo vangelo e di essere conformati a Cristo e alla sua santissima umanità”. Ha ricordato poi come Francesco, sofferente e quasi morente, elevava al Signore quel canto di lode che “sgorga da un cuore paziente” con quello stesso “compaziente dolore” che sentì quando sul monte della Verna “ricevette l’ultimo sigillo” che lo conformò in maniera completa a Cristo. Il Provinciale, nella seconda parte della visita, ha poi incontrato gli Araldini, i piccoli dell’Ordine Francescano. Gli Araldini, dal canto loro, dopo averlo accolto con il “il canto della gioia” cantato e suonato dagli stessi bimbi con chitarra, tamburo, maracas e tamburello e animato con un balletto, gli hanno regalato un ritratto da loro preparato e fra Loria ha assicurato loro, che lo attaccherà nella sua stanza.

