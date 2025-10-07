Portogallo: Fatima, vescovo Ornelas in preghiera con i bambini. Rosario per la pace

Il vescovo di Leiria-Fátima, José Ornelas, presiederà oggi 7 ottobre alla Cova da Iria la recita del rosario con i bambini portoghesi, nell’ambito dell’iniziativa di preghiera promossa dalla fondazione Aiuto alla chiesa che soffre. “Dio vuole che tutti viviamo in pace, che ci aiutiamo a vicenda”, afferma mons. Ornelas a proposito dell’iniziativa “1 milione di bambini recitano il rosario per la pace”, che Acs ha organizzato a livello internazionale per il ventesimo anno consecutivo. “Fatima, il luogo dove la Madonna è apparsa ai tre pastorelli, ai quali ha chiesto di pregare proprio per la pace nel mondo, assume così, ancora una volta, il ruolo di epicentro di questa giornata di preghiera che si svolge ormai da vent’anni consecutivi”, sottolinea il presule in un messaggio inviato ad Acs Portogallo. “Desidero salutare tutti coloro che si mettono in gioco per portare aiuto alla Chiesa che soffre”, continua mons. Ornelas, sottolineando l’importanza della preghiera per “diventare operatori di pace e operatori di misericordia”, in particolare verso coloro che “soffrono per la fede, per la miseria e per l’ingiustizia, e di coloro che hanno bisogno della nostra solidarietà”. Per mons. Ornelas, i tre pastorelli di Fatima – Lucia, Giacinta e Francesco – pregavano per la pace “perché avevano compreso il cuore di Dio, che vuole che tutti viviamo in pace, che tutti ci aiutiamo a vicenda”. Come accadde ai pastorelli nel 1917, “anche oggi i bambini di tutto il mondo sono chiamati a pregare per la pace e per la fine delle ingiustizie”.

