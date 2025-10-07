Leone XIV: no a “indifferenza e pigrizia spirituale”, sì a “fraternità e pace”

“Nell’altro c’è un fratello, una sorella!”. A ricordarlo a tutti i giovani del mondo è il Papa, nel messaggio per la Giornata mondiale della gioventù, che si celebra il 23 novembre sul tema: “Anche voi date testimonianza, perché siete con me” (Gv 15,27). “La testimonianza della fraternità e della pace, che l’amicizia con Cristo suscita in noi, ci solleva dall’indifferenza e dalla pigrizia spirituale, facendoci superare chiusure e sospetti”, assicura Leone XIV: “Ci lega inoltre gli uni agli altri, sospingendoci a impegnarci insieme, dal volontariato alla carità politica, per costruire nuove condizioni di vita per tutti”. “Non seguite chi usa le parole della fede per dividere”, è il monito alle nuove generazioni: “organizzatevi, invece, per rimuovere le disuguaglianze e riconciliare comunità polarizzate e oppresse”. “Ascoltiamo la voce di Dio in noi e vinciamo il nostro egoismo, diventando operosi artigiani di pace”, l’invito finale.

