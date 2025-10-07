Giubileo: Oristano, i prossimi appuntamenti

Proseguono gli appuntamenti giubilari nella diocesi di Oristano. Dopo quello dedicato alle famiglie dello scorso 27 settembre, domenica prossima, 12 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Laconi si ritroveranno i confratelli arborensi con quelli della diocesi di Ales-Terralba per il Giubileo delle confraternite che coincide con il tradizionale Convegno interdiocesano. Domenica 19, invece, due momenti differenti: al mattino, nella Basilica del Rimedio, si ritrovano tutti i sartiglianti per il Giubileo del mondo della Sartiglia (una delle più antiche, spettacolari e complesse manifestazioni equestri ), mentre nel pomeriggio, in Cattedrale, si celebra il Giubileo dei catechisti.

Il 22 ottobre, nella Basilica del Rimedio, sono chiamati a raccolta tutti i militari per il Giubileo della Difesa e della Sicurezza. Il 9 novembre, infine, sarà la volta del Giubileo dei cori liturgici: anche in questo caso l’appuntamento sarà nella Cattedrale di Oristano.

