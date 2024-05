Insegnamento religione cattolica: Firenze, venerdì seminario di studi su Istituti superiori di Scienze religiose e formazione dei docenti

È in programma per il pomeriggio di venerdì 10 maggio, presso la sede dell’Istituto superiore Scienze religiose della Toscana a Firenze, il seminario di studi “Ripensare gli Istituti superiori di Scienze religiose: per uno statuto accademico”. L’appuntamento, con inizio alle 15, è promosso dalla rivista Egeria e dal Centro Espaces Giorgio La Pira di Pistoia.

Nel “momento in cui sono in discussione nuovi orientamenti riguardanti la struttura degli Issr”, viene sottolineato in una nota, “occasione immediata della riflessione è la pubblicazione del libro di Lino Prenna, già ordinario di pedagogia generale all’Università di Perugia ‘Dio fece tre anelli’ che accosta una riflessione sullo statuto disciplinare delle scienze religiose e degli Issr ad una proposta concreta sull’insegnamento delle religioni nella scuola italiana”.

Il seminario si articolerà in due momenti: il primo dedicato alla configurazione disciplinare degli Istituti superiori per l’insegnamento Scienze religiose, il secondo per approfondire la questione connessa dell’insegnamento della religione o delle religioni nella scuola. Il momento formativo – precisano i promotori – “intende offrire sia un ascolto delle domande che provengono dai docenti di religione e affrontare i temi relativi al profilo degli insegnanti e alla loro formazione”. Interverrà al seminario anche mons. Daniele Gianotti, vescovo di Crema e presidente del Comitato per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose della Cei.

Il seminario vedrà la partecipazione di docenti e studenti dell’Issr della Toscana e della redazione della rivista Egeria Rivista di scienze religiose, espressione della ricerca dell’Issr Toscana. Sarà possibile seguire a distanza l’evento inviando previamente richiesta di iscrizione a info@bibliotecadeidomenicani.it.

