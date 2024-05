Chiese Lazio: Conferenza episcopale, sabato a Frascati gli Esercizi di laicità su “Insieme ai giovani nella Chiesa e nella società civile”

“Insieme ai giovani nella Chiesa e nella società civile”. Questo in tema degli Esercizi di laicità che si terranno sabato 11 maggio presso Villa Campitelli, a Frascati, per iniziativa della Commissione laicato della Conferenza episcopale laziale, presieduta dall’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, e coordinata dalla Maria Graziano.

Al mattino interverranno mons. Stefano Russo, vescovo di Velletri-Segni e Frascati, Paolo Bonini, della Comunità di Connessioni, Alessandro Pancalli, della Consulta giovanile del Cortile dei Gentili, e lo stesso mons. Vari. Coordinerà il dialogo Maurizio Di Schino, giornalista di Tv2000 e presidente di Ucsi Lazio.

“Il tema di quest’anno – viene spiegato in una nota – vuole evidenziare l’apporto fattivo dei giovani e delle giovani alla vita della Chiesa e nella società, seguendo quella che il Sinodo in atto considera una sfida, e favorendo la condivisione di buone pratiche affinché il coinvolgimento e la responsabilità dei giovani dai 25 ai 35 anni nelle nostre realtà diocesane e nelle diverse aggregazioni laicali possa crescere e diventare sempre più rilevante. La Commissione laicato invita alla massima partecipazione, soprattutto da parte degli operatori pastorali delle diocesi del Lazio e degli animatori e responsabili (di tutte le età) delle numerose aggregazioni laicali che operano in Regione”.

“L’esperienza degli scorsi anni – viene evidenziato – dimostra che gli Esercizi di laicità rappresentano un bel momento di condivisione e sono realmente in grado di costruire reti sul territorio, mettendo in comunicazione doni ed esperienze pastorali significative. Questa ultima finalità sarà favorita soprattutto dai dieci gruppi di lavoro che nel pomeriggio faranno interagire attivamente i partecipanti, su punti specifici. In particolare, saranno affrontate le modalità con cui i giovani si rendono protagonisti nei Consigli pastorali, nella vita liturgica delle comunità, nella catechesi parrocchiale, nella solidarietà, nell’associazionismo cattolico, nel mondo del lavoro, nella promozione sociale mediante lo sport, nell’attività politica, nella costruzione della pace e nell’azione per una nuova ecologia”.

